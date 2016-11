«Hot Carwash Kalender 2017» :  Miträtseln: Girls stellen Filmklassiker nach

Eigentlich ein alter Hut: Knapp bekleidete Frauen waschen Autos. Nichtsdestotrotz lanciert der deutsche Waschanlagen-Hersteller Otto Christ AG auch fürs kommende Jahr einen «Hot Carwash Kalender».

Viel Seife und noch mehr Kurven reichen dieses Jahr aber nicht aus: Für die 2017er-Ausgabe zeigen sich die bayrischen Autowäscher (ein bisschen) kreativ und schicken die Kalender-Girls auf eine Reise durch die Kinogeschichte: Wer in der Bildergalerie durch den «Hot Carwash Kalender 2017» klickt, darf raten, welcher Filmklassiker nachgestellt wird. Entweder ist der passende Film an der Bildsprache oder am Motiv zu erkennen.

Geshootet wurden die Bilder wie in den Jahren zuvor vom Fotografen Mark Goldberg aus Monaco. Der Kalender wird in limitierter Auflage (6000 Stück) gedruckt.

Im Handel erhältlich ist der «Hot Carwash Kalender 2017» nicht, das exklusive Teil wird nur an Christ-Kunden verteilt. Wen wunderts da, wenn im nächsten Jahr 6000 neue Waschanlagen aus dem Boden schiessen?