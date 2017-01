Ford F-150 :  Der Diesel ist tot. Es lebe der Diesel!

Es ist pure Ironie! Nach dem Abgasskandal von VW haben die deutschen Hersteller ihre Dieselmotoren weitgehend aus Amerika abgezogen. Und machen damit den Weg frei für die US-Hersteller. Ab diesem Sommer wird es den weltweit bestverkauften Pickup, den Ford F-150, auch mit einem knapp 250 PS starken Dieselaggregat geben.

So will Ford erreichen, dass aus 40 Jahren an der Spitze der weltweiten Pickup-Verkaufsstatistik, sicher auch 41 Jahre werden. Denn die nationale Konkurrenz von General Motors und Dodge hat bereits Diesel-Pickups im Angebot – und so den Leader F-150 unter Druck gesetzt.

Um sich die Konkurrenz weiter vom Hals zu halten, spendiert Ford seinem Bestseller zudem auch ein Technik-Update. So sind ab Sommer Notbremsassistent, Abstandstempomat mit Staufunktion, Spurhalteassisstent oder Stopp-Start-Automatik verfügbar.

Neben dem Diesel ergänzt auch ein 282 PS starker V6-Benziner die Motorenpalette, die schon einen V6-Turbo und einen V8 umfasst. Optisch bleibt ab Herbst alles beim Alten. Und das gilt auch dafür, dass der F-150 weiterhin offiziell nicht in der Schweiz angeboten wird.