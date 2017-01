Ford Elektro-Strategie :  Der Mustang kommt als Hybrid

Bis ins Jahr 2020 will Ford 13 teil- oder vollelektrische Autos auf den Markt bringen. Dazu gehören der legendäre Mustang und der erfolgreiche Pickup F-150. Beide sind für 2020 geplant, allerdings vorerst nur für den US-Markt. Immerhin lässt Ford zwischen den Zeilen die Möglichkeit offen, dass der Mustang Hybrid später auch nach Europa kommt.

Für den alten Kontinent haben die Amis eine Plug-in-Version des Transporters Transit Custom im Angebot. Dieser soll bereits ab 2019 erhältlich sein. Für den weltweiten Verkauf plant Ford ab 2020 einen kleinen Elektro-SUV mit rund 500 Kilometern Reichweite.

Drei weitere Hybrid-Modelle (zwei Polizeiautos und ein Autonomes Fahrzeug) schliessen die sieben bisher bekannten Elektro-Modelle von Ford ab. Zu den sechs weiteren geplanten E-Autos gibts noch keine Infos.

Um die Strategie umzusetzen investiert der US-Hersteller umgerechnet rund 700 Millionen Franken in das Werk in Flat Rock, Michigan (USA). Im Gegenzug verzichtet Ford auf den Bau eines komplett neuen Werkes in Mexiko für 1,6 Milliarden Franken. Zuvor hatte der künftige US-Präsident Donald Trump diese Neubaupläne heftig kritisiert.

Im erweiterten Werk in Michigan will Ford neben dem Mustang und dem Lincoln Continental auch autonome und elektrische Autos bauen. Schon dieses Jahr plant Ford erste Testfahrten mit Prototypen in Europa und US-Grossstädten.