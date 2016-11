Ferrari LaFerrari Aperta :  Vettel im offenen Über-Ferrari

Eine Ausfahrt im Cabrio hat schon manchem geholfen, den Alltagsfrust wegzublasen. Und bei F1-Star Sebastian Vettel dürfte sich nach seiner verkorksten Saison ohne Sieg (das dürfte sich auch am Sonntag beim Saisonfinale in Abu Dhabi kaum ändern) einiges an Frust angestaut haben. Gut, lanciert sein Arbeitgeber Ferrari eben ein neues Über-Cabrio: den LaFerrari Aperta.

Die offene Version des Hybrid-Renners mit 963 PS und Karbon-Dach oder Softtop feierte vor rund zwei Monaten am Pariser Autosalon Weltpremiere. Ein 800 PS starker V12-Benziner und ein E-Motor mit 163 PS spannen zusammen. Allfälligen Kaufinteressenten sei allerdings gebeichtet: das exklusive und limitierte Cabrio ist bereits ausverkauft.

Im offiziellen Video von Ferrari stellt Vettel nun unter Beweis, was der Aperta auf der Strasse und der Rennstrecke so alles kann. Wobei er jedoch nicht alleine ist. Wann immer sich der offene Hybrid-Renner irgendwo spiegelt, ist das Spiegelbild nicht der LaFerrari, sondern ein anderes berühmtes Modell aus der 70-jährigen Rennsport-Geschichte von Ferrari. Wann fügt Vettel dieser Historie mit dem sehnlichst erwarteten Ferrari-WM-Titel sein Kapitel hinzu?