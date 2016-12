Dodge Challenger mit 4x4 :  Der Erste seiner Art

Die Zeiten ändern sich! So auch in der Autobranche. In den letzten Jahren begann BMW Frontantrieb anzubieten, Porsche baute plötzlich auch Geländewagen oder bei Jaguar gabs neu Dieselmotoren. Wäre dies noch nicht genug der Neuerungen, kommt jetzt sogar ein amerikanischer Muscle Car mit Allrad!

Denn Dodge bietet seinen Challenger ab dem nächsten Jahr mit vier angetriebenen Rädern an und rühmt sich damit, den ersten zweitürige, amerikanischen Muscle Car mit 4x4 überhaupt im Angebot zu haben. Der Challenger bleibt dabei grundsätzlich heckgetrieben und nur, wenn die hinteren Räder keine Grip haben, werden auch die Vorderräder angetrieben.

Den ersten Allrad-Muscle-Car gibts mit einem 3.6-Liter-V6-Benziner mit 305 PS und 268 Nm. Ein 8-Gang-Automatik rundet das Antriebspaket ab und macht ihn für die Schweiz besonders interessant – obwohl der Challenger in Europa ja gar nicht offiziell angeboten wird. Aber über Direktimporte schaffen es immer wieder einige Modell zu uns. Und weil er mit Allrad jetzt auch im Winter problemlos täglich gefahren werden kann, kommt der Dodge nun auch mit Sitz- und Lenkradheizung. Die Preise starten in den USA bei umgerechnet rund 32'500 Franken.