Coop-Chef Joos Sutter im Interview :  «Wir sind das Huhn und das Ei»

Hyundai ix35 Fuel Cell

Sauber, sauber

Als erster Hersteller bietet Hyundai mit dem Kompakt-SUV ix35 Fuel Cell ein in Grossserie gebautes Wasserstoffauto in der Schweiz an. In dessen Brennstoffzelle entsteht aus Wasserstoff (H 2 ) und Sauerstoff (O 2 ) durch kontrollierte, chemische Reaktion Wasser(dampf). Die dabei freigesetzte, elektrische Energie wird in eine 24-kW-Lithium-Ionen-Polymer-Batterie gespeist und an den 136-PS-Elektromotor abgegeben. Damit kurvt der bis zu 160 km/h schnelle SUV bis auf ein leises Säuseln beim Beschleunigen, wenn ein Ventilator Luft durch die einzelnen Stacks der Brennstoffzellen bläst, lautlos und emissionsfrei über die Strasse. Nur das Abrollgeräusch der Reifen ist zu hören.