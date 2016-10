BMW 5er :  Ganz der grosse Bruder

100 Jahre BMW

BMWs letzte Vision Next 100

Zum 100. Firmenjubiläum präsentierte BMW übers ganze Jahr verteilt vier futuristische Fahrzeug-Studien – für jede Konzernmarke eine. Nach dem BMW Vision Next 100 im Frühling in München und dem Rolls-Royce und Mini Next 100 im Sommer in London machte diese Woche das BMW Motorrad Vision Next 100 in Santa Monica (USA) den Abschluss der Jubiläumstour.

«Wir haben die vergangenen 100 Jahre immer wieder gezeigt, dass wir in der Lage sind, schnell zu lernen und mutig voranzugehen,» sagte BMW-Vorstandschef Harald Krüger im Frühling. Deshalb verzichtete er auf einen huldvollen Rückblick und wollte mit seinen vier Fahrzeug-Konzepten visionär in die Zukunft blicken und Fragen nach der individuellen Mobilität «in vielleicht 30 Jahren» beantworten.

Auch mit der spektakulären Töffstudie, bei der im Vergleich zu den drei automobilen Visionen vorgestern und übermorgen stärker aufeinanderprallen. So sind unter dem sich vom Vorder- bis zum Hinterrad spannenden Rahmen des BMW-Motorrads Vision Next 100 deutliche Charaktermerkmale wie der schwarze Dreiecksrahmen oder die Silhouette des Boxermotors auszumachen. Interessant: Der flexible Rahmen ermöglicht Lenkmanöver ohne die heute üblichen Gelenke. Wird der Töfflenker bewegt, verformt sich der Rahmen und erleichtert die gewünschte Richtungsänderung. Wohl eher Wunschdenken: Der Motorrad-Vision-100-Fahrer wird von Assistenzsystemen rundum geschützt. So balancieren aktive Sensoren den Töff in jeder Situation aus und verhindern so ein Umfallen. Aber auch der Fahrer selbst soll von aktiven Assistenten derart sicher beschützt werden, dass er sowohl auf den Helm als auch aufs schützende Lederkombi verzichten kann. Endlich das von Töfffahrern herbeigesehnte Frischlufterlebnis pur!