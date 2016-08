AXA-Winterthur-Crashtest in Dübendorf :  Handy am Steuer, ungeheuer!

Wer kennt das nicht? Man ist spät dran, will den Kollegen während der Fahrt auf der Autobahn per WhatsApp kurz informieren. Plötzlich ein Stau voraus – und schon krachts!

Was wäre, wenn...

Dieses Szenario stellen die Unfallforscher der AXA Winterthur bei ihrem spektakulär inszenierten Crashtest in Dübendorf ZH nach. Ein vom Smartphone abgelenkter Autofahrer knallt trotz einer Vollbremsung noch mit 60 km/h in eine stehende Kolonne. «Die Insassen im vorderen Wagen und der Unfallverursacher hätten sich verletzt», bilanziert AXA-Unfallforscherin Bettina Zahnd nach dem Knall. Den Crash können sie im Video aus Sicht des vorderenFahrers erleben und dabei dank 360-Grad-Sicht in verschiedene Richtungen schauen.

Dass dieses Beispiel Realitätsbezug hat, zeigt eine neue Studie der AXA Winterthur. «Zwei Drittel der Autofahrer und Fussgänger nutzen ihr Smartphone im Strassenverkehr», weiss Bettina Zahnd. Da erstaunt es nicht, dass jeder fünfte Unfall mit Verletzten die Folge von Ablenkung oder Unaufmerksamkeit ist. «Wer bei 50 km/h zwei Sekunden aufs Handy schaut, legt in dieser Zeit 28 Meter blind zurück. Das ist mehr als eine Hallenbadlänge», rechnet Zahnd vor.

Aus diesem Grund fordert die AXA Winterthur nicht nur Bussen für Telefonieren ohne Freisprecheinrichtung, sondern vor allem schärfere Ordnungsbussen für sämtliche Manipulationen am Smartphone während der Fahrt. Weiter rät sie Automobilisten, beim Fahren den Flugmodus des Handys zu aktivieren.