Autohersteller und ihre Zulieferer :  Ein fragiles Gebilde

Der Sitz-Skandal

Lieferstreit kostet VW über 100 Millionen Euro

Durch den – mittlerweile zwar beigelegten – Zuliefererstreit und den so erzwungenen Produktionsstopp konnten 22'000 VW Golf und Passat nicht wie geplant gebaut werden, schreibt die deutsche «Welt am Sonntag». Alleine im Hauptwerk Wolfsburg seien rund 10'000 VW Golf nicht wie getaktet vom Band gelaufen. Dieser Unterbruch dürfte den VW-Konzern weit mehr als 100 Millionen Euro kosten, vermuten Insider. VW-Konzernboss Matthias Müller gab diese Woche in einem Gespräch mit Wirtschaftsjournalisten zu, dass «die Geschichte zuletzt schon hohen Druck» erzeugt habe. Und trotz der Einigung dürfte der Streit Konsequenzen für die künftige Einkaufspraxis haben. «Es gibt zwar keinen Anlass, nun für alle möglichen Komponenten eine Mehr-Quellen-Strategie zu prüfen», so Müller, «aber wir werden uns genau unsere Einkaufsverträge anschauen und sehen, wie wir das optimieren.»