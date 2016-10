AutoEnergieCheck AEC :  Sparen beim Fahren

Geld sparen beim Autofahren und die Umwelt schonen? Das geht mit der vorausschauenden Fahrweise EcoDrive und mit dem AutoEnergieCheck (AEC).

AEC? Das ist ein rund 30 minütiger Fahrzeugcheck, der für 49 Franken vom Garagisten erledigt wird. Bis zu 200 Liter Sprit, eine halbe Tonne CO 2 oder fast 400 Franken im Jahr lässt sich mit dem selben Auto nach dem AEC einsparen, verspricht die Garagisten-Vereinigung AGVS.

«Die Umwelt ist uns wichtig»

Urs Raschle (38), Geschäftsführer der gleichnamigen Subaru-Garage in Walenstadt SG, bot seinen Kunden den AEC in einer ersten Phase gratis an.

Raschle: «Um danach den Energie-Check weiter zu promoten, stellte ich einen Pappkameraden des AEC-Botschafters Dario Cologna auf.» Mit Erfolg. «Die Kunden fragen, was der Cologna hier will – und schon sind wir im Gespräch», so Raschle.

Ganz gratis ist der Check bei Raschle nicht mehr, aber: «Jeder Kunde kann freiwillig so viel zahlen, wie er will. Die Umwelt ist uns wichtig.»

Was wird beim AEC am Kundenfahrzeug optimiert? Urs Raschle: «Wir prüfen unter anderem die Motorelektronik, den Luftfilter, die Bremsen, den Reifendruck, die Auspuff- und Klimaanlage sowie die Flüssigkeiten.» Und neben weiteren Spartipps erhält der Kunde vom Garagisten ein AEC-Zertifikat.