Liebhaber von Motorensound stehen vor schwierigen Zeiten. Wer nur mal etwas später schaltet, erntete verärgerte Blicke. Und mit der Elektro-Mobilität geht das eingängige Fauchen von kraftvollen V8- oder V12-Aggregaten langsam aber sicher verloren.

Dank den italienischen Sound-Spezialisten von iXOOST wird aber weiterhin atemberaubender Sound aus Auspuffanlagen erklingen. Seit einigen Jahren verwandeln sie F1- und Sportwagenmotoren in Lautsprecherboxen und Soundanlagen. Pünktlich zu Weihnachten haben sie mit dem Esavox ein neues Produkt im Angebot.

Zusammen mit Lamborghini hat iXOOST in zwei Jahren die Original-Auspuffanlage eines Aventador LP 750-4 Superveloce in eine 800-Watt-Soundanlage verwandelt. Die ganze Verkabelung von Lautsprecher und Subwoofer erfolgte in Handarbeit. Der Esavox lässt sich über einen Lamborghini-Startknopf starten und kann via Bluetooth oder Aux-Kabel Musik von verschiedenen Abspielgeräten abspielen. Die exklusive Anlage wiegt satte 53 Kilo und braucht mit 125x65x50 cm ordentlich Platz im Wohnzimmer. Was gut zu wissen ist, bevor man 22'400 Franken im Lamborghini-Shop ausgibt...