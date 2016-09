Audi-Führungskräfte als Testpiloten :  Überraschende Gewohnheiten der Audi-Manager

Seit über einem Jahr ist eine Flotte von 70 Testwagen unterwegs; täglich bewegt vom Audi-Management. Die Ergebnisse ihrer Gewohnheiten fliessen als Feldversuch in die Entwicklung neuer Fahrzeuge ein. Egal ob Urlaub in Holland, Wochenendtrip ins Tirol, Pendlerverkehr oder Geschäftstermin in Frankfurt? Auf jeder Fahrt werden zahllose Schalter gedrückt, Temperaturen eingestellt, telefoniert oder Fahrprofile geändert.

Auch wenn die Ergebnisse der 70 Audi-Dienstwagenpiloten nicht repräsentativ sind, lassen sich daraus Trends ablesen. Mit Schlagern, Informations- oder Lokalradio haben es die Audi Manager nicht so. Die Ergebnisse belegen, dass gerademal zwei Prozent den lokalen Sender «Radio Ingolstadt» hören. Die Lautstärke wird meist nicht über die Lenkradtasten verstellt, sondern über den Drehschalter der Mittelkonsole.

Besonders überraschend: Die mittlere Bedienleiste im Cockpit, wo unter anderem über den Drive-Select-Schalter die Fahrprogramme angewählt werden, führt ein Schattendasein und gehört zu den am wenigsten genutzten Tasten im Auto. «Uns hat überrascht, dass Fahrer eines Audi A6 sportlicher als die eines TT fahren», lächelt Projektleiter Florian Netter.

In rund 14 Monaten wurden sechs Milliarden Datensätze produziert – pro Sekunde werden pro Audi-Testwagen 500 Signale verarbeitet. Die Erkenntnisse fliessen nicht nur in die Innenraumgestaltung neuer Modelle, sondern auch in die künftige car-to-car- und car-to-x-Kommunikation (wenn beispielsweise Lichtsignale ihre Grünphasen an Autos übermitteln).