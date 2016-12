Aston Martin DB4 G.T. :  Eine Legende kehrt zurück

1959 startete Aston Martin mit dem DB4 G.T. in Le Mans zum 24 Stundenrennen und gewann auf Anhieb. Der im Vergleich zur Strassenversion leichtere und stärkere 3,7-Liter-Sechszylinder (302 PS) war damals der schnellste britische Sportwagen. 75 Exemplare wurden bis 1963 gebaut – die acht speziell angefertigten Leichtbau-Modelle erzielen heute Preise von über vier Millionen Franken!

Nun legt Aston Martin den DB4 G.T. in einer auf 25 Stück limitierten, nur für die Rennstrecke vorgesehenen Kleinserie wieder auf. Wie das Original wird auch der DB4 G.T. Continuation (engl.: Fortsetzung) im Werk von Newport Pagnell gefertigt. Die Chassis-Nummer schliesst direkt ans Original an. Verbesserungen am Motor (nun 331 PS), am Handling, den Bremsen und der Sicherheitsausstattung machen den 1230 Kilo leichten Hecktriebler zu einem hochmodernen Oldtimer. Wie viel die gut betuchte Kundschaft für den DB4 G.T. berappen muss, ist noch unklar. Fest steht, dass die ersten Modelle im Herbst 2017 ausgeliefert werden.