30. Auto Zürich Car Show: Mit Vollgas an die VIP-Party

Carrera-Race und tolle Preise

BLICK-Stand an der 30. Auto Zürich Car Show

Liefern Sie sich an der Auto Zürich Car Show ein Duell auf der Carrera-Race-Bahn am Stand von Blick. Der Schnellste gewinnt eine Smartwatch von Samsung. Am Stand in der Halle 2 können Besucher auch an der Wahl zum «Schweizer Auto des Jahres 2017» teilnehmen: Küren Sie aus 40 Neuheiten Ihr «Lieblingsauto der Schweizer 2017» und gewinnen Sie mit etwas Glück einen brandneuen Opel Astra im Wert von fast 30'000 Franken und weitere attraktive Preise. Sie können auch jederzeit auf schweizer-auto-des-jahres.ch teilnehmen.