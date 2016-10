30. Auto Zürich Car Show :  Neue Miss gesucht

Die Wahl zur Miss Auto Zürich gehört längst zum festen Bestandteil der Automesse. Dieses Jahr präsentieren sich 14 hübsche junge Frauen Jury und Publikum, um die Nachfolge der amtierenden Miss Auto Zürich Carmen Bollhalder anzutreten.

In der Bildergalerie erhalten Sie einen ersten Eindruck von jeder Kandidatin im Einzelporträt.

Für Ihre Favoritin können Sie via Facebook abstimmen. Oder noch besser: Seien Sie am Sonntag, 13. November, ab 13:30 Uhr live mit dabei, wenn auf der Eventstage in Halle 5 die Miss Auto Zürich 2016 gekürt wird!