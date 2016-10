30. Auto Zürich Car Show :  Mit Vollgas zum Jubiläum

Wenn die Auto Zürich Car Show am Donnerstag, 10.11.2016, zum 30. Mal offiziell ihre Tore öffnet, erwarten die bis zu 70'000 Besucher in den Zürcher Messehallen wieder über 250 Aussteller und über 600 Fahrzeuge.

Neu, neu, neu!

Darunter befinden sich auch mehr als 20 Schweizer Premieren, von denen einige erst vor wenigen Wochen am Pariser Autosalon erstmals der Weltöffentlichkeit präsentiert wurden.

Eines der Highlights: der Alpine Vision, der einen ersten Ausblick auf den 2017 startenden Serien-Alpine gibt. In Zürich ist für jeden Autofan etwas dabei: Kleinwagen wie der brandneue Nissan Micra oder der Hyundai i10, Kompaktmodelle wie Citroëns C3 oder der Honda Civic und zum Trend passende SUV wie der Toyota C-HR oder der Skoda Kodiaq.

Das müssen Sie wissen 30. Auto Zürich Car Show Datum/Öffnungszeiten: 10. bis 13. November 2016, 10 bis 21 Uhr (Sa./So. 10 bis 19 Uhr)

Ort: Messe Zürich

Eintrittspreise: Erwachsene 19.- Fr,, AHV/IV-Bezüger 12.- Fr., Schüler/Studenten/Lehrlinge 10.- Fr., Abendtickets (Do/Fr ab 18 Uhr) 12.- Fr., Familientickets (2 Erwachsene, 1-4 Kids bis 16 Jahre) 39.- Fr., Dauerkarte 30.- Fr.

Infos: www.auto-zuerich.ch

Doch auch potente Sport- und edle Luxusautos wie das Mercedes-AMG GLC Coupé, der Porsche Panamera oder Aston Martins neuester Wurf DB11 stehen an der Auto Zürich.

Es gibt aber noch weitaus mehr zu entdecken: Neben den auf Hochglanz polierten, veredelten Boliden der diversen Tuningspezialisten findet sich an den Ständen der zahlreichen Zubehöraussteller alles, was das Autofan-Herz höherschlagen lässt (Hallen 5+6).

Erstmals wird an der Auto Zürich auch den immer wichtiger werdenden Themen Digitalisierung und Vernetzung besondere Beachtung geschenkt: Die Auto-Trend-Tour ist quasi eine Show in der Show, in der zahlreiche Marken aus der Elektronikbranche zeigen, wohin die Reise im Bereich Consumer Electronics geht (Halle 5).

Rennsport und grosse Gewinne

Doch verdrängt dieses «kleine Las Vegas» den traditionell an der Messe gepflegten Rennsport keineswegs. Der Euronics-DTM-Mercedes von Gary Paffet findet sich in Halle 5 genauso wie die von den Ausstellern Pirelli und Red Bull thematisierte Formel 1 mit verschiedenen interaktiven Angeboten, bei denen die Besucher auch Sportfahrtrainings, OZ-Felgen und Pirelli-Reifen gewinnen können.

