Chinesischer NIO EP9 im Test: Das schnellste Elektro-Auto der Welt

7 Minuten und 5,12 Sekunden. Das ist der neue Rundenrekord für E-Fahrzeuge auf der legendären Nürburgring-Nordschleife. Der chinesische Bolide NIO EP9 hat den Rekord des Toyota TMG EV P002 aus dem Jahr 2012 um gut 17 Sekunden pulverisiert und darf sich nun zurecht das schnellste E-Auto der Welt nennen.

Hinter dem NIO EP9 steht der Elektroauto-Hersteller NextEV. Rennsportfans ist der Name aus der Formel E ein Begriff, wo NextEV seit der ersten Saison 2014 ein eigenes Team stellt und mit Nelson Piquet jr. auch den ersten Fahrer-WM-Titel gewann. Mit NIO lancierten die Chinesen diese Woche ihre neue Marke für Elektroautos. Aushängeschild ist der Rekordbolide EP9.

Der flache Zweiplätzer verfügt über ein Karbon-Cockpit und -Fahrgestell. Vier E-Motoren sind nahe der Räder platziert und verfügen über je ein eigenes Getriebe. Ihre Leistung gibt NIO mit 1000 Megawatt an, was 1360 PS entspricht. Damit soll der Allradler in 7,2 Sekunden auf Tempo 200 jagen und 313 km/h Spitze schaffen. Die Reichweite wird mit 427 Kilometern angegeben. Die Akkus lassen sich in 45 Minuten laden.

Der NIO EP9 soll in einer Kleinserie von zwölf Fahrzeugen produziert werden – wobei die Hälfte schon an chinesische Millionäre verkauft worden ist. Dies, obwohl der Preis noch gar nicht bekannt ist... 2018 in China und zwei Jahre später in Europa soll auf den Supersportler ein normales Auto folgen.