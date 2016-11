Sponsored Content :  An der «Auto Zürich» gewinnen und mit ŠKODA, Erdgas und Blick Gas geben

Gleich doppelt trumpft der ŠKODA Octavia G-TEC auf, der Hauptgewinn im Wettbewerb der 30. «Auto Zürich Car Show». Einerseits schont sein Antrieb mit Erdgas/Biogas die Umwelt mit einer Reduktion des CO-Ausstosses um bis zu 40 Prozent und der Schadstoffe um bis zu 95 Prozent. Andererseits entfällt auch die Reichweitenangst, denn obwohl allein in der Schweiz 140 Tankstellen für Erdgas/Biogas verfügbar sind, stellt der dynamische 1,4-Liter-Turbobenziner mit 110 PS bei leerem Gastank automatisch auf den Benzinbetrieb um. Theoretisch lässt sich so eine Gesamtreichweite von mehr als 1300 Kilometern erzielen. Und das Netz an Tankstellen, die neben Benzin auch CNG (für Compressed Natural Gas) bieten, wird stetig grösser.

Doch wo ist der Haken? Da kann man lange suchen, denn bei der Umstellung von Erdgas/Biogas auf Benzin ist kein Übergang spürbar. Ganz gleich, mit welcher Treibstoffart der ŠKODA Octavia G-TEC betrieben wird, profitiert er von der vollen Leistung und dem kräftigen Drehmoment von 200 Nm.

Auch beim Preis bietet der ŠKODA Octavia G-TEC dem Kunden mehr Freude als er erwarten mag. Nach Abzug des Clever-Bonus von 3000 Franken ist der Combi bereits ab 22'530 Franken erhältlich, und dies mit einer bereits umfangreichen Grundausstattung.

Neu ist für den Octavia G-TEC zudem die Option eines 7-Gang-Doppelkupplungs-Automatikgetriebes (DSG), womit der Wagen einen deutlichen Komfortzuwachs erfährt. Der moderate Aufpreis für DSG beträgt beim Octavia G-TEC jeweils 2000 Franken. So bietet ŠKODA gleichermassen umweltschonende und bezahlbare Top-Technologie mit Komfort.

Ein Grund mehr, am Jubiläumswettbewerb an der «Auto Zürich Car Show» teilzunehmen, denn der Hauptgewinn im Wert von 33'380 Franken ist mit der neuen DSG-Option ausgerüstet.

Aber nicht nur deshalb lohnt sich der Besuch auf dem ŠKODA-Stand in Halle 7 oder in der Green Car Lounge im Eingangsbereich. Wer an der «Auto Zürich Car Show» eine Absichtserklärung zum Kauf eines Octavia G-TEC unterzeichnet, erhält dank der Auto-Zürich-Sonderaktion 1000 Franken zusätzliche Förderprämie. Also nichts wie los zur «Auto Zürich Car Show», denn die Sonderaktion läuft nach dem Prinzip «Es hätt solangs hätt».