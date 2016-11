Skoda Kodiaq: Erste Fahrt :  Da steppt der Bär

Der Name passt! Der Kodiakbär aus Alaska (USA) ist eines der grössten Raubtiere. Sein Namensvetter Kodiaq, Skodas erster grosser SUV, ist mit 4,70 Metern Länge der grösste Vertreter in seinem Segment. Und mit 1,88 Metern Breite und 1,66 Metern Höhe steht er auch imposant wie ein Bär auf der Strasse.

Kodiaq ist ein echtes Raumschiff

Innen überzeugt das gewaltige Raumangebot. So gibts den Kodiaq als Fünfplätzer (720 bis 2065 Liter Kofferraum) oder als Siebenplätzer (270 bis 2005 Liter). Wobei die dritte Sitzreihe nur Kindern zugemutet werden sollte. Mit dem neuen Multimediasystem ist der Kodiaq zudem der erste Skoda, der immer online ist. So lassen sich das Wetter abrufen oder per App das Navi-Ziel vom Wohnzimmer aus ins Auto schicken. Dazu gibts über 30 Simply Clever-Lösungen wie einen praktischen Türkantenschutz.

Alle vier Motoren (je zwei Diesel und Benziner mit 150 bis 190 PS) kommen serienmässig mit 4x4. Wir fahren auf den kurvigen Küstenstrassen Mallorcas den Zweiliter-Diesel mit 190 PS. Er gefällt im Sportmodus mit spontaner Gasannahme und scheint im Komfortmodus über die Strasse zu schweben. «Die Fahrwerksabstimmung war uns sehr wichtig, damit sich der Fahrer jederzeit sicher fühlt», erklärt Skoda-Chef Bernhard Maier.

Kritisierten wir bei einer Prototypenfahrt noch die etwas leichtgängige Lenkung, ist nun beim Serienmodell nichts mehr davon zu spüren. Präzise folgt der Kodiaq unseren Befehlen. Während sich die Konkurrenz bei Preisen ab 31'450 Franken warm anziehen muss, dürfte bei den Skoda-Händlern ab Februar der Bär steppen.