Opel Ampera-e: BLICK nahm Platz :  Strom für alle

Das wichtigste vorab: Opel gibt für sein neues Elektro-Baby eine reale Reichweite von rund 400 Kilometern an. Da hinken Mitbewerber wie BMW i3 oder Renault Zoe noch hinterher. Zudem lässt sich an jeder Schnelladestation in nur einer halben Stunde 150 km zusätzliche Reichweite nachladen. Praktisch: Eine E-Mobility-App zeigt dem Ampera-e-Fahrer alle möglichen Ladestationen unterwegs an. So schafft man mit einer Kaffeepause entspannt die Strecke von Zürich nach Venedig.

Viel Platz im Innern

Mit einer Länge von 4,17 Metern reiht sich der Ampera-e zwischen Corsa und Astra ein. Wirkt aber mit seiner Höhe von 1,60 Metern wie ein Minivan und bietet auch entsprechend viel Platz für Passagiere und Gepäck (381 bis 1270 Liter Kofferraum). Die 429 Kilo schwere Batterieeinheit ist in einem doppelten Fahrzeugboden untergebracht, der gleichzeitig auch die Karosserie zusätzlich versteift.

Mit vorausschauender Fahrweise lässt sich der Ampera-e nur mit dem Gaspedal und praktisch ohne Bremse durch den Stadtverkehr zirkeln. Denn im Schiebebetrieb fungiert der E-Motor als Generator (vierfach einstellbar), lädt die Batterie und bremst so das Auto – bei Bedarf bis zum Stillstand – ab. In 7,3 Sekunden stürmt der Fünfplätzer auf Tempo 100. Die Spitze wird bei 150 km/h begrenzt.

Umfassende Garantie

Zu kaufen ist der Ampera-e bei uns ab Frühling 2017 – inklusive acht Jahre (oder 160'000 km) Werksgarantie auf die Batterie. Bleibt einzig noch der Preis offen, den wollte Opel weiterhin nicht verraten. Wir prognostizieren mal rund 40'000 Franken, und sagen so dem Ampera-e eine erfolgreiche Zukunft voraus.