Nissan X-Trail 2.0 dCi im Fahrbericht :  Mögen die Spiele beginnen

Das grosse Abenteuer wartet nicht in der Wüste Nordafrikas oder dem Amazonasbecken Brasiliens, sondern im Schwarzwald. Hier, in einem Steinbruch unweit des idyllischen Titisees, finden heute die X-Trail-Games statt: In verschiedenen Prüfungen will uns Nissan die Vorzüge des Familien-SUV X-Trail mit neuer Antriebsvariante präsentieren. Diese dürfte insbesondere für die Schweiz eine wichtige Rolle spielen. Der bisherige 1,6-Liter-Selbstzünder mit 130 PS wird ab Februar 2017 durch einen Zweiliter-Diesel mit 177 PS ergänzt. Fast noch wichtiger: Die Kombination aus Allradantrieb und stufenloser Automatik, die so bisher nicht erhältlich war.

Vom Flughafen in Zürich Kloten starten wir Richtung Norden. Auf der Autobahn und kurvigen Landstrassen gewöhnen wir uns an den 4,64 Meter langen Crossover, wie Nissan den X-Trail im Marketingslang anpreist – als Mischung aus Geländewagen und Familienvan. Erster Eindruck: Wir gleiten gediegen Richtung deutsche Grenze, die komfortabel ausgelegte Federung bügelt Bodenwellen lässig weg. Der X-Trail zieht kraftvoll an (0-100 km/h in 10,0 s), neigt sich in schnell gefahrenen Kurven aber gerne weit zur Seite. Soweit noch keine Abenteuer-Tour, vielmehr ein Entspannungstrip.

Wir erreichen das «Basislager», erhalten die nötigen Instruktionen und wollen endlich Action. «Die Teilnehmer, die am meisten goldene Sterne während der Spiele sammeln, gewinnen einen tollen Preis», steigert der Veranstalter unsere Motivation. Doch schon bei der ersten Prüfung verlieren wir Punkte. Mit einem 10-Liter-Wasserbehälter auf dem Dach sollen wir die vor uns liegende Buckelpiste meistern – und dabei möglichst wenig Wasser verschütten. Schon am zweiten Hügel und trotz sanftem Gasfuss läufts links und rechts die Scheiben runter. «Mittelmässig», kommentiert der Instruktor.

Zügig gehts weiter über Schotterpisten, den Drehregler für den Allradantrieb (2WD, Auto, Lock) lassen wir im Auto-Modus. Zwischenhalt: Für einen Zusatzstern sollen wir die über mehrere Bäume aufgeklebte Zahl 7 abfotografieren – symbolisch für die bis zu sieben Sitzplätze, die der X-Trail optional bietet.

Die nächste Prüfung heisst «Only for the brave» und verlangt permanenten 4x4: Der vor uns liegende Hang ist steil und matschig, der X-Trail kraxelt aber auch hier problemlos und dank 380 Nm immer mit genügend Power hinauf und sichert uns den nächsten Stern. Nur der durch das CVT-Getriebe auftretende Gummiband-Effekt, also das verzögerte, ruckartige Beschleunigen am Hang, ist gewöhnungsbedürftig. Über den erkämpften dritten Rang sind wir im Ziel zwar etwas enttäuscht – ein Abenteuer war der Tag aber allemal.

Der X-Trail mit neuer Antriebskombination hat seine Aufgabe als Freizeit-Abenteurer souverän gemeistert und ist mit Preisen ab 41'220 Franken inklusive umfangreicher Serienausstattung ein fairer Deal. Zumal Nissan noch bis Ende Jahr Rabatte von bis zu 7290 Franken auf Vorbestellungen gewährt.