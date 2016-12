Mini John Cooper Works Clubman – Erste Fahrt :  Flinker Kombi

Mit einer Länge von 4,25 Metern ist der Clubman angesichts der Mini-Kleinwagen-Historie ein Trumm von einem Auto. Immerhin wirkt sich der Radstand von 2,67 Metern positiv auf die Platzverhältnisse aus: Auch grossgewachsene Erwachsene haben auf der Rückbank bequem Platz. Das war bei den vorherigen Generationen undenkbar.

Allerdings wollen die knapp 1,5 Tonnen auch um die Kurve gewuchtet werden. Da die Mini-Ingenieure um die fahrdynamischen Nachteile eines Fronttrieblers mit 231 PS wissen, gibts die John Cooper Works Version des Clubman nur mit Allradantrieb. So bleibt er in schnellen Kurven lange neutral und lässt sich mit der präzisen, aber leichtgängigen Lenkung zielgenau um die Ecken dirigieren. Nur in engen Kurven kann er seine Frontantriebs-Natur nicht ganz verleugnen und schiebt über die Vorderachse zum Kurvenrand.

Der schnelle Kombi sprintet in 6,3 Sekunden auf Tempo 100 und ist bis zu 238 km/h schnell. Das Sportfahrwerk ist eher straff, aber nicht unkomfortabel. Lange Wellen steckt der Clubman komfortabel weg, nur bei kurzen Schlägen kann das Fahrwerk seine Athleten-Gene nicht ganz negieren. Richtig Spass macht er im Sportmodus.

Das Cockpit ist typisch Mini etwas verspielt. Und wie beim normalen Clubman öffnet sich der grosszügige Kofferraum (360 bis 1250 Liter) über zwei zur Seite aufschwingende Türen. Der Mini John Cooper Works Clubman ist sofort ab 42'800 Franken erhältlich.