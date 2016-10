McLaren 540C im Fahrbericht :  Einstiegsdroge

Motorsportfans kennen McLaren aus der Formel 1, wo die Briten seit 1966 mit 182 Siegen, zwölf Fahrer- und acht Konstrukteurs-WM-Titeln neben Ferrari der erfolgreichste Rennstall der Geschichte sind. Autos für die Strasse baut McLaren – mit Ausnahme des F1 und des zusammen mit Mercedes entwickelten SLR – erst seit 2012. Bisher waren dies hochexklusive Modelle mit einer Leistung jenseits von 600 PS und Preisen zwischen einer viertel und einer Millionen Franken.

Um die Autos auch einer breiteren Kundschaft zugänglich zu machen, führte McLaren deshalb unterhalb der bisherigen Super- (650 S/675 LT) und Ultimate-Series (P1) die Sports Series ein. Als neues Einstiegsmodell steht seit kurzem der 540C bei den Händlern. Einstieg bedeutet in seinem Fall: 174'150 Franken Grundpreis und 540 PS! Wie bei allen McLaren sorgt der 3,8-Liter-V8-Doppelturbo für Schub – und hat mit 1300 Kilo Leergewicht leichtes Spiel.

Doch trotz gewohnt heftigem Antritt (0–100 km/h in 3,5 s) hält sich der Motorensound zurück. Statt wildes Brüllen wie in dieser Liga sonst üblich, gehts im Innenraum eher dezent zu. Wems zu dezent ist, für den gibts optional eine Sportauspuffanlage. Doch was besonders erstaunt: Fährt man im Normalmodus, bügelt das adaptive Fahrwerk auch unebene Strassen sauber aus – wir wähnen uns eher in einer Limousine als in einem Supersportler.

Auf «Sport» wirds dann aber wild: Unter Zischen der Turbolader dreht der 540 C bis über 7000/min, bevor das 7-Gang-DKG den nächsten Gang reinknallt. Wahnsinn! Dank der superpräzisen Lenkung durchfliegen wir Kurven eher als sie zu durchfahren. Wir stellen fest: Schon bei McLarens Einstiegsdroge 540C verfällt man dem Supersport-Rausch!