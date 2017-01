Mazda MX-5 RF: Erste Fahrt :  Kein Frevel!

Puristen dürften die Nase rümpfen: ein Hardtop für den Mazda MX-5, welch Frevel! Doch einmal tief durchatmen – und ab ans Steuer des MX-5 RF. Schon nach wenigen Kurven grinsen wir zufrieden: Aufs Gewicht (+ 45 Kilo) und Fahrverhalten hat das neue Dach kaum Einfluss. Flink und sportlich – egal ob mit 131 oder 160 PS – macht der Mazda auch als RF (Retractable Fastback) richtig Laune.

Am meisten Spass macht der Hecktriebler natürlich mit dem Zweiliter-Benziner (160 PS, 200 Nm) und dem knackigen, manuellen 6-Gang-Getriebe. Wer jedoch mehrheitlich nur cruisen will, für den gibts die Topversion des stärkeren RF auch mit 6-Stufen-Automatik (Aufpreis: 2700 Fr.). Trotz Sport-Modus und Schaltwippen am Lenkrad für ambitionierte Sportfahrer allerdings eher nicht zu empfehlen.

Dafür geraten wohl auch Stoffdach-Fans bei der scharfen Optik des RF in Versuchung. Dahinter verbirgt sich perfekte japanische Origami-Faltkunst, gepaart mit athletischem Design. Denn das dreiteilige Hardtop faltet sich in nur 13 Sekunden und mit spektakulärem Dachballett automatisch hinter die beiden Sitze. Dabei bleiben die beiden elegant in die Seiten gezogenen B-Säulen stehen und geben dem Roadster so auch offen einen coolen Targa-Look. Und dank dem cleveren Dachmechanismus bleiben dennoch respektable 127 Liter Kofferraum.

Der MX-5 ist auch als RF ein cooles und preiswertes Spassmobil mit zwei Plätzen und hübsch verarbeitetem Cockpit. Und: Es startet bei uns genau rechtzeitig für den kommenden Sommer ab 30'500 Franken.