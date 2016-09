Mazda 6 Skyactiv D-175 AWD :  Die inneren Werte zählen

Optisch hat sich beim überarbeiteten Mazda 6 kaum etwas geändert: Die Blinker in den Seitenspiegeln sind neu auch von vorne zu sehen. Das wars bereits.

Alle weiteren Neuerungen packte Mazda unters Blech. Etwa die Fahrdynamik-Regelung «G-Vectoring Control», die durch kleine Eingriffe ins Drehmoment das Einlenkverhalten des Fahrzeugs positiv beeinflusst. So wird bei kleineren Lenkbewegungen für den Fahrer nicht spürbar das Drehmoment des Motors reduziert, um so etwas mehr Fahrzeuggewicht auf die Vorderräder zu verlagern.

Dadurch fährt der Mazda 6 noch spurstabiler und komfortabler als zuvor. Allerdings muss man sich daran gewöhnen, dass man gerade auf Autobahnen oft das Gefühl hat, in Spurrillen zu fahren.

Ruhe herrscht

Zum besseren Fahrkomfort trägt bei, dass Mazda den eh schon geringen Geräuschpegel im Innenraum weiter absenken konnte. Der City-Notbremsassistent blickt jetzt 100 statt nur zehn Meter voraus und erkennt zudem auch Fussgänger. Die radargestützte Distanzregelung arbeitet neu bis 160 km/h.

In der Basisversion kostet der überarbeitete Mazda 6 als Kombi ab 34'850 Franken, die Limousine (mit umfassenderer Ausstattung) ab 39'650 Franken. Mit 4x4 und 175-PS-Diesel (0-100 km/h in 9,1 s, Spitze 209 km/h, 5,4 l/100 km Verbrauch) in der Ausstattungslinie «Revolution» werden für den Kombi 48'550 Franken fällig.