Geländefahrt im Prototyp: Land Rover Discovery :  Nobler planschen

Wo manch Nichtschwimmer schon panisch mit den Armen rudert, fängt für ihn der Spass erst an: Die Wattiefe des Discovery 5 beträgt 90 Zentimeter! Nur sieht mans kaum: vom kantigen Kumpel zum stylischen SUV. Als Reminiszenz an den alten «Disco» bleibt freilich das Heck asymmetrisch.

Innen gibts den gewohnten Stil, aber mehr Luxus und Infotainment satt (etwa bis zu 8 WiFi-Hotspots und 9 USB-Ports), bis zu sieben Plätze und Raum satt (bis zu 2500 l). Trotzdem speckt der um 14 Zentimeter auf 4,97 Meter gewachsene Discovery dank Alukarosse um bis zu 480 (!) Kilo ab, und für Fahrspass und -komfort gibts ein selbsttragendes statt Leiterahmen-Chassis plus höhenverstellbare Luftfederung.

Also nurmehr ein Pseudo-Geländetyp? Nichts da: BLICK spielt im leicht getarnten Erlkönig in Schottland (GB) im Dreck. Machen wirs kurz: Wo ein Discovery ist, ist auch ein Weg. Britisch ungerührt wühlt er sich mit all seinen Geländemodi, Untersetzung und Sperren durch.

Der Rest bleibt späteren Asphalttests vorbehalten. Etwa, wie er auf der Strasse fährt (wohl seidig) und wie zum Verkaufsstart Ende März 2017 (ab 56'800 Fr.) die Antriebe sind. Der Diesel mit 180 PS (Werksangabe 6,0 l/100 km) oder 240 PS wirkt kultiviert; alternativ gibts V6-Motoren (Diesel 258, Benziner 340 PS); später folgt ein Plug-in-Hybrid.

Sofort gibts, was Nachbarn neidisch macht: Fünf elektrische Fondsitze, per App bedienbar! Sitzumklappen vom Karibikstrand aus? «Ich finds einfach cool», sagt uns Jaguar-Land-Rover-Boss Ralf Speth schmunzelnd, «und sie werden staunen, wie nützlich es beim Einkaufen ist.»