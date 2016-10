Audi R8 Spyder :  Wirbelwind

Im Anschluss ans R8 Coupé schärft Audi nun auch die offene Version des Supersportwagens. Der 5,2-Liter-Zehnzylinder leistet im Spyder neu 15 PS/10 Nm mehr (540 PS/540 Nm) und beschleunigt den Zweisitzer in 3,6 Sekunden auf Tempo 100 (Spitze 318 km/h) – bei zehn Prozent weniger Verbrauch dank Zylinderabschaltung.

Wie das Coupé

Für angemessene Traktion sorgt der überarbeitete Allradantrieb. Die wassergekühlte, elektrohydraulische Lamellenkupplung an der Vorderachse verteilt die Antriebsmomente. Bis zu 100 Prozent gehen so unter Umständen an eine Achse.

Der 4x4 nimmt dadurch Kurven wie auf Schienen und selbst auf rutschiger Fahrbahn pendelt er sich nach einem kurzen Schlenker wieder gerade.

Die um 50 Prozent verbesserte Steifigkeit der Karosserie ist von jener des Coupés kaum mehr zu unterscheiden. Die Schaltvorgänge der Siebenstufen-Doppelkupplungs-Automatik sind sanft – höchstens, wenn man mit der Launch Control den Raketenstart ausprobiert, heftiger zu spüren.

Die Lenkung ist gewohnt präzise und direkt, die Geräuschdämmung grandios. Bei geschlossenem Stoffdach ist der Spyder für die Insassen kaum lauter als das Coupé. Und so lässt sich der Sound aus den B&O-Kopfstützen-Lautsprechern noch besser geniessen.

Der Preis für den R8 Spyder startet bei 219'900 Franken – nach oben offen, wie das Fahrzeug auch.