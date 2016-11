Alfa Romeo Giulia Veloce schon gefahren :  Jetzt startet die Allrad-Giulia

Alfa Romeo schliesst mit den zwei allradgetriebenen Giulia Veloce-Modellen 2.2 JTDM Q4 (210 PS) und 2.0 TMA Q4 (280 PS) die Lücke zwischen dem 510-PS-Dampfhammer Quadrifoglio und den bereits bekannten Varianten mit 150 bis 200 PS.

Dabei macht der Benziner-Veloce deutlich mehr Spass als der lethargischere Diesel. So spurtet der Turbo-Benziner in 4,9 Sekunden auf 100 km/h und schafft eine Spitze von 240 km/h. Mit der Achtgang-Automatik und einem maximalen Drehmoment von 400 Nm hängt er zudem spontan am Gas. Beim Benziner sind auch die Unterschiede der Fahrmodi deutlicher ausgeprägt als beim Diesel. Im «Dynamic»-Mode lässt er es richtig krachen, während es im Spritspar-Modus «Advanced Efficiency» gemässigter voran geht.

Im Normalfall wird bei den Veloce-Allradlern nur die Hinterachse mit Power versorgt. Die Vorderräder greifen erst dann ein, wenn es die Traktion verlangt. Im Cockpit unterscheiden sich die Veloce nicht von den anderen Varianten. Aber die Verarbeitung ist deutlich besser, als bei den bisherigen Modellen.

Den Alfa Giulia Veloce 2.0 TMA 280 Q4 gibts ab sofort ab 57'150 Franken, den Diesel-Veloce 2.2 JTDM Q4 ab 54'150 Franken.