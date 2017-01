Toyota GT86 mit V8 des Ferrari 458 :  Driftender Toyrari GT4586

Toyota hat durchaus Motorsport-Tradition. Dennoch sind die Toyota-Rennerfolge nicht mit jenen von Ferrari zu vergleichen. Abgesehen davon werden die Japaner heute auch eher als Pionier bei verbrauchsarmen Hybrid-Fahrzeugen wahrgenommen. Was das das pure Gegenteil eines Sportwagens wie des bis zu 605 PS starken Ferrari 458 ist.

Aber vor solchen Gegensätzen lässt sich der US-Profi-Drifter Ryan Tuerck nicht abschrecken. Er träumte davon den 4,5-Liter-V8-Motor des Ferrari 458 in einen Toyota zu verbauen – und liess diesen Traum Realität werden. Zum Glück nicht in einem Prius, sondern im fürs Driften besser geeigneten GT86. Dieser lässt sich schon eher mit einem Ferrari-Motor kombinieren. Auch bei der Bezeichnung: So heisst Tuercks ganz eigener Bolide GT4586.

Damit will der 31-jährige Drifter dieses Jahr in der amerikanischen Formel Drift antreten. Und wer weiss, nachdem er die Meisterschaft schon auf den Rängen 7, 6, 5, 4, 3 und 2 abgeschlossen hat, reicht es mit dem Toyota GT4586 vielleicht ja endlich bis ganz an die Spitze. Sein Vertrauen in den Rennwagen ist jedenfalls so gross, dass er den ersten Testtag auf der kalifornischen Rennstrecke Willow Springs auf Youtube gestellt hat.