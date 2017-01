Werbung ist nie so teuer wie nächsten Sonntag, wenn in den USA im American Football das Finale gespielt wird. Der «Super Bowl» gilt als grösstes Sportevent des Jahres. Wenn dieses Jahr in Housten die Atlanta Falcons auf die New England Patriots treffen, werden während den Spielunterbrüchen Unsummen für Werbung bezahlt.

Deshalb sind die meisten Spots auch entsprechend aufwendig produziert und warten oft mit einem Staraufgebot auf. Mercedes beispielsweise hat dieses Jahr die bekannten Coen-Brüder Joel und Ethan für die Inszenierung verpflichtet. Sie wurden durch Filme wie «The Big Lebowski» oder «No Country for Old Men» bekannt.

Für die Hauptrolle konnten die Stuttgarter passenderweise Schauspieler Peter Fonda (76) gewinnen. Denn sie liessen sich von dessen Kultfilm «Easy Rider» inspirieren. Im Spot mit dem Titel «Easy Driver» fährt Fonda nicht mehr auf einer umgebauten Harley, sondern im offenen Mercedes-AMG GT Roadster durch die amerikanische Prärie.

Auch Kia hat seinen Spot für den Super Bowl bereits präsentiert: In der Hauptrolle am Steuer des Hybrid-SUV Niro ist Schauspielerin Melissa McCarthy. Weitere Spots dürften bis zum kommenden Wochenende oder spätestens kurz danach auf YouTube auftauchen.