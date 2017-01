Dakar-Rallye 2017 :  Peugeot nicht zu schlagen

Überschwemmungen und Erdrutsche, als ob fast 9000 Rennkilometer nicht schon genug wären! Wetterkapriolen verlangten den 316 Teilnehmern der beschwerlichsten Marathon-Rallye der Welt in Paraguay, Bolivien und Argentinien alles ab. «Die Dakar 2017 war deutlich härter als letztes Jahr», konstatierte Peugeot-Pilot Sébastien Loeb am Ziel. Vor allem in der zweiten Hälfte mussten die Dakar-Organisatoren diverse Anpassungen an der Strecke vornehmen. Mehrere Etappen mussten gar ganz gestrichen werden!

Doch schon zuvor zeigte sich die wahre Härte des Rallye-Klassikers. Mitfavorit Nasser Al-Attiyah (Sieger 2011 und 2015) riskierte zu viel, prallte mit seinem Toyota Hilux schon in der 3. Etappe auf einen Felsen. Der Katari schleppt sich zwar noch auf drei Rädern und mit zwei Stunden Rückstand ins Etappenziel, doch der Schaden an seinem Toyota war irreparabel. In der nächsten Etappe erwischte es Peugeot-Pilot Carlos Sainz. «El Matador» überschlug sich im Peugeot 3008 DKR mehrfach und stürzte einen Hang hinunter – zum Glück blieb er dabei unverletzt. Nicht so viel Glück hatte der einzige Schweizer Motorrad-Pilot Marco Filippi. Der Genfer kollidierte schon auf dem 39 Kilometer langen Dakar-Prolog mit einem Pferd und brach sich das Schulterblatt. Auch der zweite Schweizer schaffte es leider nicht ins Ziel. Copilot Steven Griener und sein Toyota-Fahrer Marco Piana mussten in Etappe 10 auf Platz 41 liegend aufgeben.

Damit sah der 40-Jährige nicht mal das erste Biwak, das kleine, autarke «Dorf» am Etappenziel. Vom Fahrerlager über Medien- und Rennleitungszentrum, bis zum Feldspital und 24-Stunden-Restaurant ist hier alles vorhanden. Im Restaurant werden pro Tag über 8000 Mahlzeiten ausgegeben. Bei einem Länderwechsel gibts sogar eine eigene Zollstation, denn auch Dakarstars wie Sainz und Loeb müssen für den Grenzübertritt einen gültigen Pass haben und den mitten in der Pampas abstempeln lassen, geht schlecht! Das Biwak gibts übrigens gleich dreifach. Denn während das eine Biwak genutzt wird, wird dasjenige der nächsten Etappe gerade aufgebaut und das der vorherigen Etappe abgebaut. Eine logistische Meisterleistung – auch wenn es vor Ort oftmals etwas chaotisch wirken mag, hat jeder und alles seinen fix zugewiesenen Platz, dafür sorgen 35 Dakar-Logistiker.

Die Dominatoren

Eine wahre Meisterleistung bot an der Dakar 2017 vor allem Peugeot. Die Franzosen traten mit Carlos Sainz, Cyril Depres, Sébastien Loeb und Stéphane Peterhansel gleich mit vier Siegesanwärtern an. Doch die vier Toppiloten zerfleischten sich nicht etwa gegenseitig, sondern ergänzten sich perfekt und zermürbten so die Konkurrenz von Mini und Toyota komplett. Am meisten Druck auf die Franzosen konnte noch Nani Roma, Dakarsieger von 2014, ausüben. Der Toyota-Pilot kämpfte nach Sainz' Ausfall lange, aber vergeblich mit dem dritten Peugeot-Werkspiloten Cyril Despres um Rang 3.

Heisser war nur der Kampf um den Gesamtsieg. Stéphane Peterhansel lieferte sich bis zum Schluss ein packendes Duell mit Sébastien Loeb. «Fünf Tage auf über 3000 bis 5400 m ü. M. und wegen der dünnen Luft nur mit halber Leistung Dünen zu fahren», bilanziert der 51-jährige Altmeister, «oder auf der gleichen Etappe mit Hitze, Schnee und Hagel zu kämpfen, war an der diesjährigen Dakar schon sehr speziell.» Der Wahlschweizer brillierte einmal mehr und gewann trotz Kollision mit einem Motorrad auf der zehnten Etappe ganz knapp vor seinen Teamkollegen Loeb und Despres. Damit sicherte er sich den 13. Dakarsieg und Peugoet den totalen Triumph! Alles zur Dakar 2017 unter www.dakar.com.