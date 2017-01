1:1-Batmobil aus Lego von Chevrolet – mit 20'000 PS! :  Batman staunt Bauklötzchen

Man stelle sich sowas mal als Pressetext für einen VW Golf vor. «Entworfen, um Furcht in das Herz jedes Schurken zu säen», vermeldet Chevrolet offiziell: «Es hat alles, was Sie Ihrem schlimmsten Feind wünschen.» Aber auch, was wir uns wünschen: Einen 60,2-Liter-100-Zylinder-Motor und 20'000 PS zum Beispiel! Die Rede ist vom Batmobil von Chevrolet und Lego im Massstab 1:1, enthüllt auf der Motorshow in der US-Autometropole Detroit (USA).

Über fünf Meter Lego

Witzig: Man kann das Lego-Batmobil bei Chevrolet USA gar online konfigurieren – für über 48 Millionen Franken und in 13 verschiedenen Schwarz-Tönen! Klar steht vorsichtshalber klein dabei: «Kann nicht gekauft werden.» Man weiss ja nie, welcher Milliardär sonst anfragt. Und klar sind die technischen Daten reine Fiktion. Aber der lebensgrosse Renner des Comic- und Film-Helden stiehlt trotzdem «echten» Neuheiten (wie Fords neuem Bestseller-Pickup F-150) glatt die (Motor-)Show.

Fast 350'000 Steine

Der Traum von Batman und allen kleinen wie erwachsenen Buben ist 5,18 Meter lang und wiegt 770 Kilo. Inspiriert ist er von Batmans «Speedwagon» im Filmabenteuer «The Lego Batman Movie» (Kinostart Romandie 8., Deutschschweiz und Tessin 9. Februar), in dem der Flattermann in Gotham City gegen den fiesen Joker antritt. Genau 344'187 Lego-Klötze stecken im Batmobil. Zum Vergleich: Für einen 1964er Lego-Ford-Mustang im Massstab 1:1 reichten jüngst «nur» 200'000 Lego-Steine.

Stiehlt allen die (Motor-)Show

Stolze 1833 Arbeitsstunden (über 76 Tage!) wanderten ins Batmobil. Noch ohne 222 Stunden Designarbeit. Gebaut wird es nicht etwa in der dänischen Heimat des weltgrössten Spielzeugherstellers Lego, sondern bei Lego in Enfield, Conneticut, USA – zusammen mit der Cody-Rouge-Initiative der Chevrolet-Mutter General Motors (GM). Böse Zungen unken freilich schon: Zeigt Chevy das Lego-Batmobil, weil es sonst an der Detroit Motorshow diesmal so wenige «richtige» Neuheiten gibt?