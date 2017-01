Ferrari 250 GTO: Teuerstes Auto der Welt :  Ein Gebrauchtwagen für 55 Millionen Dollar!

Gerade mal 36 Exemplare wurden von dem 12-Zylinder-Ferrari mit 300 PS gebaut. Dabei hat der 55-jährige Gebrauchtwagen weder elektronische Fahrhilfen, noch ein umfangreiches Infotainment-System oder eine Mobilitätsgarantie ... Dafür bietet der für viele Auto-Fans «schönste Ferrari aller Zeiten» Faszination pur – und eine glorreiche Rennhistorie sowie ein solides Investment.

Der zweite je gebaute GTO fuhr zahlreiche Siege ein, wie etwa bei den 12 Stunden von Sebring. Ende der 1960er Jahre wurde der ausgemusterte Renner für nur 2500 Dollar verkauft. Jetzt will ihn der britische Oldtimer-Spezialist Talacrest für 55 Millionen Dollar verkaufen. Also eine ziemliche Wertsteigerung in den letzten 50 Jahren!