Auktion in Paris :  Schweizer Porsche-Sammlung unter dem Hammer!

Alle ohne Mindestpreis! Die Ankündigung, dass auf der Auktion am 8. Februar in Paris alle Porsche-Fahrzeuge der Sammlung ohne Mindestpreis verkauft werden, dürfte den Run auf die seltenen Fahrzeuge so richtig anheizen. Auf ein Schnäppchen darf man dennoch kaum hoffen. Denn die Preise für historische Porsche-Modelle, allen voran alte 911er, schiessen seit ein paar Jahren durch die Decke. So wird für einen von nur 29 gebauten und 450 PS starken 959 Sport ein Preis von bis zu zwei Millionen Franken erwartet.

In Paris kommen aber auch günstigere Porsche-Modelle unter den Hammer. Der angebotene 912E von 1976 leistet zwar nur 90 PS, sein Schätzpreis liegt mit bis zu 30‘000 Franken aber auch entsprechend niedrig. Selten ist der 912E dazu. Er wurde nur ein Jahr lang und nur in den USA angeboten.

Das jüngste Versteigerungsobjekt ist ein 2014er Porsche 911 Carrera S in der nur 80 mal gebauten Martini Edition. Das weisse Coupé hat nur 150 Kilometer auf dem Zähler, entsprechend werden für den künftigen Klassiker zwischen 150‘000 und 180‘000 Franken erwartet.