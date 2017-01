Attentat in Berlin :  Amri (†24) hatte die Tatwaffe wohl aus der Schweiz

Die Schweizer Ermittlungsbehörden werten unter anderem die Kontodaten aus, die nach dem Anschlag auf Anis Amris (†24) Handy gefunden worden waren, berichtet das ZDF weiter. Es sei nach den bisherigen Ermittlungen wahrscheinlich, dass der Täter sich in einer Schweizer Stadt mit einer «regen Islamistenszene» die Tatwaffe besorgt habe. Dies würde erklären, warum die Schweizer Bundesanwaltschaft ein Verfahren im Zusammenhang mit dem Berliner Anschlag eröffnet hat.

Bei einer Routinekontrolle am 30. Juli 2016 ist Amri dem Bericht zufolge am Busbahnhof Friedrichshafen nahe der Schweizer Grenze aufgegriffen worden. Der Tunesier, der damals schon als Gefährder eingestuft war, soll seine Identität verschleiert haben. Offenbar hatte er Betäubungsmittel und zwei italienische Pässe bei sich. Damit war er nach Zürich unterwegs, angeblich zu einer Hochzeit.

Anis Amri wurde vorläufig festgenommen: Gegen ihn wurde ein Strafverfahren wegen Urkundenfälschung und Verstosses gegen das Betäubungsmittelgesetz eingeleitet. Er kam in Ravensburg ins Gefängnis. Am 1. August wurde er jedoch wieder entlassen. Die Behörden versuchten vorher offenbar, Amris Ersatzpässe aus Tunesien zu bekommen. Dies dauerte aber zu lange, so dass ein Antrag auf Abschiebungshaft aussichtslos gewesen sei. (rey)