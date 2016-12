Anschlag auf Berliner Weihnachtsmarkt :  Lkw-Bremssystem verhinderte Schlimmeres

Bei dem Lkw-Anschlag auf einen Berliner Weihnachtsmarkt wurden 12 Menschen getötet und mehr als 50 verletzt. Offenbar ist es einer technischen Vorrichtung zu verdanken, dass nicht noch mehr Menschen ums Leben gekommen sind. Wie die «Süddeutsche Zeitung», NDR und WDR unter Berufung auf Ermittler berichten, kam der Sattelschlepper nach 70 bis 80 Metern zum Stehen, weil die Zugmaschine mit einem automatischen Bremssystem ausgerüstet war.

Das System wird nach einem Aufprall aktiv und betätigt von selbst die Bremsen. «Diese Technik hat Leben gerettet», soll es in Berliner Regierungskreisen heissen. Bei einem ähnlichen Anschlag in Nizza im vergangenen Juli sind mindestens 86 Menschen getötet worden.

Zunächst gab es Spekulationen, dass der polnische Lkw-Fahrer Lukasz U. (†37) mit Amri gekämpft hat und die Todes-Fahrt womöglich so gestoppt wurde. Die Obduktion des Polen zeigte jedoch: Lukasz U. hat bereits am Nachmittag einen Kopfschuss erhalten. Es ist zwar möglich, dass er während des Anschlags noch am Leben war, doch es ist ausgeschlossen, dass er noch in der Lage war, dem Täter ins Lenkrad zu greifen. (rey)