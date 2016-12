Andere Länder, anderes Essen :  Das isst die Welt an Weihnachten

1. Schweiz: Käsefondue, Fondue Chinoise oder Raclette

Es ist Winterzeit und das bedeutet, dass der schmelzende Käse wieder bei uns auf den Tisch kommt. Egal ob in Form von Fondue oder Raclette. Gerade an Weihnachten sind diese zwei traditionellen Gerichte eine sehr beliebte Hauptspeise bei Herr und Frau Schweizer. Aber es gibt auch welche, die immer mehr auf Fondue Chinoise umsteigen.

2. Deutschland: Hauptsache ein Braten auf dem Tisch

Nur wenige Deutsche können auf Fleisch während der Weihnachtszeit verzichten. Deshalb dürfen ein Gänsebraten oder ein Schmorbraten, inklusive Kartoffelsalat nicht fehlen. Passend dazu noch eine Tasse leckeren Glühwein. Ausnahmen gibt es aber. Denn unser grosser Nachbar findet immer mehr Gefallen an unserem Raclette und Fondue.

3. Frankreich: Baumstamm als Dessert

Selbstverständlich essen die Franzosen keine Baumstämme. Wäre ja absurd! Bûche de Noël (Weihnachts-Baumstamm) ist am 24. Dezember im ganzen Land ein Muss für alle. Ein saftiger Kuchen mit Buttercreme oder Ganache als Nachspeise, der auch im französischen Teil von Kanada sehr grosse Beliebtheit geniesst. Der Name des Kuchens hat einen historischen Hintergrund: Familien verbrannten damals Holzstämme, um die Luft von den Ereignissen des letztes Jahres zu reinigen und so ins neue Jahr zu starten. Das hätten die Franzosen ganz bitter nötig, vor allem nach diesem vom Terror geprägten Jahr.

4. Italien: Struffoli

Sehen aus wie Gnocchi, schmecken aber vollkommen anders. Struffoli sind murmelgrosse, frittierte Teigbällchen, die ursprünglich aus Neapel stammen. Sie werden in Honig getaucht und mit Puderzucker oder Zuckerstreuseln bestreut. An diesen Tagen ist dies in Italien eine beliebte Nachspeise.

5. Grossbritannien: Leibgericht des Samichlaus

Italien hat die Struffoli und Grossbritannien die Mince Pies. Auf der Insel ist es Tradition, dass man dem Samichlaus eins oder zwei Mince Pies vor den Kamin stellt. Dieses süsse Gebäck wurde früher mit Rindszunge und Hammel zubereitet, doch heutzutage wird es mit Früchten gefüllt.

6. Polen: Zuckersüsse Grossmutter

Babka, so nennen die Osteuropäer ihren saftigen Hefeteig-Kuchen. Serviert wird dies als Nachspeise. Babka bedeutet Grossmutter.

7. Norwegen: Salziger Kabeljau

Die Skandinavier sind bekannt für ihre ausgefallenen Fischgerichte. Auch an Heiligabend kommt ein fischiges Hauptgericht auf den Tisch. Lutefisk ist Kabeljau, der in Salzlake eingelegt und so gegart wird. Ist er zu salzig, wird er wieder und wieder mit Wasser gespült.

8. USA: Pekannüsse an Weihnachten

Die USA gehören zu den weltgrössten Lieferanten an Pekannüssen. Deshalb ist es nicht verwunderlich, dass der Pecan Pie jede Weihnacht zum Dessert serviert wird. Als Hauptspeise wird, wie auch am Thanksgiving, ein leckerer Braten aufgetischt.

9. Peru: Truthahn mit Coca-Cola-Reis

Stille Nacht ist in Südamerika ein Fremdwort. Immerhin ist es die Geburt Jesu, also kein Grund für Stille. Es wird geredet, gelacht, getrunken und lecker gegessen. Bei den Peruanern kommt an Heiligabend ein grosser Truthahn mit Coca-Cola-Reis auf den Tisch. Coca-Cola-Reis ist gekochter Reis mit Rosinen und Nüssen.

10. Brasilien: Farofa

Farofa com cebola Crocante! Receita maravilhoooosa de hoje, corre l#emo#w6E=## no canal pra conferir #emo#8J+Puw==## http://bit.ly/FarofaCebolaCrocante #receitasdamussinha #farofa #veggie #cebola A photo posted by Receitas Da Mussinha (@receitasdamussinha) on Dec 14, 2016 at 6:54am PST

An diesen besinnlichen Tagen essen die Brasilianer als Beilage Farofa. Bestehend aus geröstetem Maniok-Mehl. Serviert wird es oft mit Rosmarin.

11. Mexiko: Nach Spinat schmeckender Rosmarin

#christmasfood #romeritos #food #meal #meat A photo posted by Alondra Rodr#emo#w60=##guez (@alondrar91) on Dec 28, 2015 at 8:06pm PST

Typische Weihnachtsspeise in Mexiko ist Romeritos. Der Name kommt von der Romerito-Pflanze und sieht dem Rosmarin sehr ähnlich, schmeckt aber wie Spinat. Serviert wird es oft mit Krabben-Küchlein und Kartoffeln in dunkler, herzhafter Sauce.

12. Japan: Ab in den KFC!

In Japan gibt es kein typisches Weihnachtsgericht, weil das Land nur eine kleine christliche Minderheit hat und Weihnachten somit nicht gross zelebriert wird. Doch 1974 führte die Fast Food Kette KFC eine erfolgreiche Werbe-Kampagne mit dem Slogan «Kurisumasu ni wa kentakkii!» (Kentucky for Christmas) durch. Seit dieser Aktion ist ein Eimer frittierter Hähnchen ein beliebter Snack an Heiligabend.

13. Philippinen: Lechon

«Dezember ist der geschäftigste Monat für Lechon-Köche, weil so viele Leute das Gericht dann essen wollen», schreibt die Reise-Website «Choosephilippines». An grossen Veranstaltungen werden an diesen besinnlichen Tagen ganze Schweine (Lechon) grilliert.

14. Australien: Garnelen, wo man nur hinsieht

Auch an Weihnachten sind die Australier verrückt nach Garnelen. Laut der Vereinigung «Australian Prawns Farmes Association» werden 40 Prozent der Garnelen in Down Under an Festtagen verspeist.

15. Panettone kennt keine Grenzen

Ursprünglich kommt dieses süsse, fluffige Brot aus Mailand, dennoch wird es heute auf der ganzen Welt gegessen. Gross oder klein, Panettone findest du in der Weihnachtszeit in jedem Lebensmittelladen. Er wird mit getrockneten Früchten und Rosinen zubereitet. Der Export ins Ausland bescherte den italienischen Süsswarenproduzenten Einnahmen von über 333 Millionen Franken.